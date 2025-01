I numeri della musica in Italia nel 2024

Terminato il 2024 è tempo di bilanci anche per il mercato musicale italiano. Ad aiutarci ad avere un’idea limpida ecco giungerci tutti i dati targati Fimi (Federazione industria musicale italiana) che delineano un bilancio a dir poco positivo. A trainare c’è lo streaming, che ha visto totalizzare la bellezza di 95 miliardi di stream, premium e free, con una crescita del 31,1% rispetto al 2023. Inoltre, nell’ultima settimana dell’anno il volume di streaming ha superato i 2 miliardi, segnando un traguardo storico. Anche il fisico gode di buona salute, con il vinile ancora una volta in crescita del 15,7% rispetto all’anno precedente.

Ma quali sono stati gli album più ascoltati? In una classifica dominata da artisti italiani (100% Top Ten e l’84% dell’intera Top 100), a comandare è stato l’urban in tutte le sue salse e, guarda un po’, ecco il tanto chiacchierato Tony Effe e il suo “Icon” al primo posto, seguito da “Dio lo sa” di Geolier in seconda posizione e da “Vera baddie” di Anna. Per trovare qualcosa che suoni diversamente dobbiamo andare fino al nono posto con la regina del 2024 Annalisa e il suo “E poi siamo finiti del vortice”. Nei singoli è “Tuta gold” di Mahmood a prendersi la prima posizione, seguita da “Come un tuono (feat. Guè)” di Rose Villain e “I p’ me, tu p’ te” di Geolier. In ogni campo cresce la presenza femminile e nei vinili c’è spazio in Top Ten per l’immortale “The Dark Side of the Moon” (ottava posizione), seguito da “Luck and Strange” di Gilmour.