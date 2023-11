I Simpson strangolati dal buonismo

Dieci secondi di luttuoso girato. «Vedi Marge» dice Homer Simpson. «Strangolare il ragazzo ha dato i suoi frutti. Scherzo, non lo faccio più: i tempi sono cambiati». Succede nella 35esima stagione di una delle serie animate più longeve e popolari di sempre. Che alla puntata 753 – settecentocinquantatré: come sugli assegni, scritto in lettere rende meglio l’idea – sembra gettare la maschera e abbandonare uno dei suoi sketch più emblematici. Le mani del moderno pater familias al collo del pestifero Bart, a suon di «brutto bagarospo» – nella mitica interpretazione italiana di Tonino Accolla – mentre gli occhi e la lingua del figliolo si dilatano a dismisura. Dal 1989 in poi, la scena si è ripetuta per oltre 140 volte. In chiave satirica, naturalmente. Mica per istigare alla violenza domestica. Ma appunto, «i tempi sono cambiati» e il politicamente corretto ormai non risparmia nemmeno i dissacranti Simpson. Questa è stata l’interpretazione di media e appassionati, quando l’episodio in questione è andato in onda lo scorso 22 ottobre negli Stati Uniti. Eppure, l’autocensura non c’entra. «Niente è cambiato, niente è stato ammansito» spiega James Brooks, il produttore esecutivo della serie, al magazine “People”. «Bart continuerà a essere strozzato e amato da suo padre nella sua personalissima maniera». Dunque, nel caso specifico, non sarebbe stato Matt Groening – il creatore dei Simpson – a parlare attraverso Homer ma il personaggio Homer a fare dell’ironia priva di messaggi subliminali.