Kevin Spacey assolto dalle accuse di abusi e molestie sessuali

Cinema: Kevin Spacey è stato assolto a Londra da tutte le accuse di violenza sessuale. L’attore, due volte premio Oscar, giudicato “non colpevole”. Il verdetto della giuria popolare, radunata dinanzi alla Southwark Crown Court, è arrivato oggi, dopo circa un mese di udienze.

Le accuse, rivolte da quattro uomini più giovani, riguardavano una decina di episodi che sarebbero avvenuti tra il 2001 e il 2013, periodo in cui Spacey viveva in Gran Bretagna. L’attore è, infatti, stato direttore artistico dell’Old Vic Theatre, celebre teatro di Londra, fino al 2015.

“Assolto”: questa la parola – l’ultima – con la quale si è conclusa la battaglia legale di Kevin Spacey dopo un incubo che sembrava non avere fine. Il celebre attore statunitense si è sempre dichiarato innocente e oggi gli è stata data, una volta per tutte, ragione.

Visibilmente commosso ed emozionato, Spacey è scoppiato a piangere dopo il verdetto finale, ha ringraziato i giurati e abbracciato il suo team di avvocati.

Il celebre attore, protagonista di “American Beauty”, “I soliti sospetti” e “House of Cards” – lo ricordiamo – era stato accusato di violenza sessuale, aggressione indecente e induzione ad attività sessuale senza consenso.

In aula, Spacey era inoltre stato descritto come un predatore seriale “viscido, disgustoso e spregevole”. Da parte sua, l’attore aveva ammesso di aver condiviso momenti di intimità con alcuni dei suoi accusatori sottolineando però di aver avuto solo e soltanto rapporti consensuali.

Questo verdetto sembra rappresentare per Spacey un secondo inizio, una vera e propria rinascita visto che l’attore aveva “perso” tutto dopo le gravi accuse che gli erano state rivolte in questi anni: dalla reputazione al lavoro. Non dimentichiamo che Spacey era stato cacciato – senza la possibilità di difendersi – dal set di “House of Cards” nel 2017 per “cattiva condotta” fuori e soprattutto sul set della serie; accuse peraltro mai formalizzate.

“Immagino che molti di voi possano capire che c’è molto da elaborare per me dopo quello che è appena successo oggi – ha dichiarato Spacey al termine dell’udienza – ma vorrei dire che sono enormemente grato alla giuria per aver avuto il tempo di esaminare tutte le prove e i fatti, attentamente, prima di prendere una decisione. E sono onorato dal risultato di oggi”. L’attore ha inoltre aggiunto: “Voglio anche ringraziare il personale all’interno di questo tribunale, la sicurezza e tutti coloro che si sono presi cura di noi ogni singolo giorno, il mio team legale ​per essere qui ogni giorno. E questo è tutto quello che ho da dire per il momento. Grazie mille”.

Ora in molti si chiedono come si possa – dopo anni di terribili accuse – “ridare” a Spacey tutto ciò che gli è stato tolto: dalla dignità, passando per la reputazione, fino al lavoro con una carriera bloccata all’improvviso, rovinata e un’immagine distrutta.

Proprio oggi Kevin Spacey compie 64 anni. L’attore non si sarebbe potuto fare un migliore regalo di questo per il proprio compleanno. Un nuovo inizio.

di Filippo Messina