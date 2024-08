L’ex moglie di Ralf Schumacher, l’omosessualità e le bugie

È sempre complesso addentrarsi nei sentimenti, soprattutto quando si tratta di quelli altrui ma la tentazione è troppo forte in questa rovente estate che non fa altro che sfornare golosi gossip da ombrellone. Prima i Ferragnez, poi la coppia apparentemente indissolubile formata dalla modella Alice Campello e il calciatore Alvaro Morata, ora invece la sfuriata dell’ex moglie di Ralf Schumacher, anche lui pilota e fratello del più celebre quanto più sfortunato Michael.

La donna ha rilasciato un’intervista al Der Spiegel in cui ammette di essersi sentita tradita dal marito da cui ha divorziato nel 2015 e da cui ha avuto un figlio. Ralf lo scorso 14 luglio ha infatti ufficializzato il suo coming out mostrandosi con il compagno con cui fa coppia fissa da un paio d’anni. In più di un’occasione nei 14 anni di matrimonio, la modella gli avrebbe chiesto conferme sulla sua presunta omosessualità a seguito di insistenti rumors. Lui però avrebbe sempre negato.

La questione sta proprio nella mancata trasparenza da parte dell’uomo che certo non può essersi scoperto bisessuale da un giorno all’altro. È forse questo ad aver fatto più scalpore tra l’opinione pubblica e non tanto l’idea che un pilota – nell’immaginario collettivo un superuomo che non conosce paura – possa essere omosessuale. Il che, se vogliamo, ci fa ben sperare in un futuro migliore perché a essere giudicato per una volta tanto non è stato l’orientamento sessuale bensì la correttezza del sentimento.

di Ilaria Cuzzolin