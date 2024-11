Marco Mengoni, esce venerdì il nuovo singolo “Mandare tutto all’aria”

Dopo giorni di indizi e voci, venerdì 29 novembre uscirà in radio e sulle piattaforme digitali “Mandare tutto all’aria“, il nuovo singolo di Marco Mengoni.

Il brano rappresenta la possibilità di stravolgere i piani e ripartire, con il coraggio di azzerare tutto per ridisegnare il proprio percorso. Tra malinconia e desiderio di nuovi inizi, invita a cogliere l’opportunità di cambiare, ricordandoci che siamo gli artefici della nostra storia. Scritto da Marco Mengoni insieme a Edoardo D’Erme, Davide Petrella e Andrea Suriani, il pezzo mescola una chiara matrice cantautorale con una vivace dinamica French Touch: ritmi incalzanti, cassa dritta e un’atmosfera malinconica che emerge nel testo.

Marco Mengoni sarà protagonista nell’estate del 2025 di un tour negli stadi italiani, che segue quello tutto esaurito del 2023 culminato con un grande show al Circo Massimo. Questo tour segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale del cantautore, che racchiude tutti i suoi 15 anni di carriera. Il tour, per un totale di 12 appuntamenti live, conta già il sold out della data di Napoli, della prima data di Bologna e della seconda data di Messina.

21 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Comunale G. Teghil // DATA ZERO

26 giugno 2025 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona // SOLD OUT

2 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico

5 luglio 2025 – Bologna, Stadio Dall’Ara // SOLD OUT

6 luglio 2025 – Bologna, Stadio Dall’Ara

9 luglio 2025 – Torino, Stadio Olimpico

13 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

14 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

17 luglio 2025 – Padova, Stadio Euganeo

20 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola

23 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo

24 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo // SOLD OUT