Parigi 2024, Mick Jagger è tra il pubblico ma nessuno sembra accorgersene

Una delle immagini che più stanno girando delle Olimpiadi 2024 non è quella di un atleta sul podio, ma quella di Mick Jagger seduto sugli spalti, intento a seguire una gara senza che nessuno intorno a lui lo noti.



La foto ha ovviamente suscitato diverse reazioni, la più diffusa delle quali è un attacco frontale ai più giovani, rei di esser sempre troppo presi dai propri smartphone, tanto da non accorgersi della presenza di una leggenda al proprio fianco. Peccato che di questa foto non si sappia nulla.



È possibile che i ragazzi ritratti abbiano riconosciuto Mick prima o dopo lo scatto, o che per timidezza o timore reverenziale non abbiano voluto disturbarlo. Come può esser benissimo che nessuno di loro lo conoscesse. D’altronde, quanti di quelli che pontificano saprebbero riconoscere gli idoli musicali dei propri figli in una folla?



Per quanto riguarda la polemica dei telefoni, invece, basterebbe fare un giro in metropolitana a qualsiasi ora del giorno per constatare inequivocabilmente come i volti immersi negli smartphone abbiano qualsiasi età

di Federico Arduini