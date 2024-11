Musica: Mtv Ema 2024, trionfa ancora Taylor Swift! Annalisa è “Best italian act”

Annalisa ha ottenuto il premio come Best Italian Act agli Mtv Ema 2024 mentre Ariana Grande ha vinto nella categoria Best pop

Ancora Taylor Swift. Per il terzo anno consecutivo, la regina del pop vince a mani basse agli Mtv European Music Awards (Ema) 2024 aggiudicandosi quattro statuette: l’artista, ora impegnata nel suo tour tra Stati Uniti e Canada, si è imposta nelle categorie Best Video con ‘Fortnight (feat. Post Malone)’, Best Artist, Best Live e Best US Act. “E’ davvero emozionante e meraviglioso. Mi sono divertita tantissimo a girare in Europa quest’estate”, ha affermato Taylor Swift in videomessaggio inviato alla cerimonia di Manchester.

Quanto all’Italia, Annalisa ha ottenuto il premio come Best Italian Act mentre Ariana Grande ha vinto nella categoria Best pop. Il riconoscimento Best Collaboration è andato a Lisa featuring Rosalia per ‘New Woman’. L’Icon Global degli Ema, poi, è stata assegnato al rapper statunitense Busta Rhymes. Tyla, inoltre, ha vinto come Best Afrobeats, Best R&B. Benson ha ricevuto il premio come Miglior artista emergente.