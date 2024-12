Mufasa, tra scelte e destino

Nell’anno del 30º anniversario del capolavoro Disney Il Re Leone, oggi 19 dicembre debutta nei cinema “Mufasa: Il Re Leone”, diretto dal premio Oscar Barry Jenkins, prequel live-action del remake 2019 del classico. La storia è narrata per voce di Rafiki, che racconta alla giovane Kiara, figlia di Simba e Nala, la straordinaria leggenda di Mufasa, partendo dalla sua infanzia di cucciolo smarrito e solo nella savana, fino al giorno in cui il destino gli farà incontrare Taka. Un legame destinato a cambiare le vite di entrambi e a guidarli nella scoperta del proprio posto nel cerchio della vita. A livello visivo il film è un ulteriore passo in avanti per il genere, tra personaggi sempre più vivi e paesaggi immersivi tanto da sembrare veri (dal calore del sole nel vento alla neve).

Rispetto al film del 2019 la regia e la messa in scena sono più a fuoco e donano dinamismo al racconto con diverse transizioni degne di nota. Come ogni film di casa Disney anche Mufasa è portatore di diversi messaggi, tra cui va indubbiamente sottolineata l’importanza delle scelte nelle proprie vite: per quanto il modo in cui si viene cresciuti abbia un peso e dietro a un grande odio possa celarsi un grande dolore, si ha sempre la possibilità di scegliere che strada prendere. E se anche la seconda parte del racconto risulta meno ritmata della prima e le canzoni manchino del magnetismo di quelle dei classici di un tempo, il film scorre godibile, portando su schermo una bella storia delle origini.

di Federico Arduini