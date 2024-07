Top of the Music, in Italia la nostra musica domina il 2024

Grazie ai dati Fimi abbiamo dato un occhio alle classifiche di questi primi 6 mesi in musica, in Italia, del 2024, tra album, singoli e formato fisico

Il bilancio del primo semestre 2024 è decisamente positivo per la musica Italian: la classifica Top of the Music by FIMI/GfK dei primi sei mesi dell’anno conferma infatti la netta predominanza della musica italiana, che domina completamente le top ten di Album e Singoli del nostro Paese.

Un ottimo risultato che prosegue un trend che negli ultimi anni ha visto la musica italiana sempre più protagonista. Nel dettaglio, questo 2024 ha visto Tony Effe guidare la chart Album (fisico + download + streaming free & premium), seguito da “I nomi del diavolo” di Kid Yugi al secondo posto e “La Divina Commedia” di Tedua al terzo. Il 95% della Top 20 è occupato da artisti italiani, con l’unica eccezione di Taylor Swift, che riesce a piazzare il suo album più recente, “The Tortured Poets Department“, al tredicesimo posto.

Tra i Singoli (download + streaming free & premium + video streaming), il primo posto è occupato da “Tuta Gold di Mahmood”, seguito da Geolier con “I p’ me, tu p’ te” e Annalisa con “Sinceramente” in terza posizione. Ad eccezione di due titoli, la top ten è composta da singoli sanremesi: un fenomeno ormai consolidato negli ultimi anni in musica in Italia, che rappresenta una crescita rispetto al 2023, quando i brani del Festival in top ten erano solo cinque.

Come registrato nelle classifiche di fine anno, il trend di crescita della presenza femminile continua anche nei primi sei mesi del 2024. Infatti, il numero delle artiste presenti nella Top 100 Album è passato da 12 nel primo semestre del 2023 a 15 nel primo semestre del 2024.

Secondo i dati GfK, nella prima metà del 2024 il mercato dello streaming ha visto crescere i suoi volumi di un importante 31,7%, con oltre 46 miliardi di stream totalizzati. E sebbene il segmento del fisico registri una lieve flessione del 3,7%, il vinile continua a fortificare la sua presenza sul mercato con una crescita del 15,3%.

di Federico Arduini