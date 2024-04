Rai, Serena Bortone legge in diretta il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile

La conduttrice Serena Bortone ha letto, in apertura della puntata del programma “Che Sarà” su Rai3, il testo del monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati

La conduttrice Serena Bortone ha letto, in apertura della puntata del programma “Che Sarà” su Rai3, il testo del monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati, la cui presenza è stata però – improvvisamente – cancellata.

Dopo il post di questa mattina – in cui Bortone si è definita “sgomenta” – e le polemiche che si sono susseguite durante l’arco della giornata, la conduttrice ha dichiarato che Scurati le ha regalato il testo che aveva scritto (in risposta a coloro che hanno parlato di questioni economiche a fronte della non presenza di Scurati questa sera) autorizzandola a leggerlo.

di Filippo Messina