ATP Miami: Sinner vola in semifinale

Jannik Sinner conquista la semifinale al Master 1000 di Miami, all’Hard Rock Stadium, in Florida e ora punta alla finale. Con qualche difficoltà nel primo set e una rimonta pazzesca nel secondo, l’azzurro ha battuto il ceco Tomas Machac in due set, con il punteggio di 6-4, 6-2.

“Non è stata una partita semplice ma ho giocato bene i punti importanti” – ha commentato Sinner a fine partita – “giocare un torneo dopo l’altro non mi sta dando problemi: fisicamente mi sento bene. Si tratta di competere quindi ci si allena duramente per essere in condizione di farlo – poi conclude – Questo per me è un torneo speciale perché ho raggiunto qui la mia prima finale ‘1000’”.

Nel prossimo turno, previsto venerdì, il tennista altoatesino affronterà in semifinale il vincente della sfida tra Jarry e Medvedev.



Di Claudia Burgio