Australian Open e il problema dei diritti: le partite trasmesse in diretta con avatar come in un videogioco – IL VIDEO

Il canale ufficiale YouTube degli Australian Open non ha tutti i diritti per trasmettere in diretta i match del torneo; per farlo è stato trovato un escamotage molto particolare: l’avatar

Il tennista che vedete in questo video conquistare il match point è… Carlos Alcaraz, in una versione decisamente “strana”. Tale avatar infatti non gli assomiglia neanche lontanamente eppure è quanto mostrato dal canale ufficiale degli Australian Open (cominciati lo scorso 6 gennaio, si giocano a Melbourne). I personaggi in versione “cartoon” rappresentano i tennisti veri e propri in diretta mentre disputano i match del torneo.

Il canale ufficiale YouTube degli Australian Open infatti non ha tutti i diritti per trasmettere in diretta i match del torneo australiano; per farlo – indipendentemente dalle limitazioni geografiche o dall’accesso alle emittenti tv – ha trovato uno strano (ma efficace) escamotage che consiste nel “trasformare” i tennisti: viene applicato su di loro un filtro che li fa sembrare quasi degli strani personaggi di un videogame. I tennisti vengono quindi proposti sotto forma di avatar, in forma animata; in una parola: irriconoscibili. Per certi versi, sembra di essere tornati indietro di diversi anni e di giocare al Tennis – a Wii Sports, in particolare – con la Wii.

L’Australian Open utilizza motion capture e tecnologia di Intelligenza Artificiale per poter ricreare, in tempo reale, i giocatori che stanno disputando il match. Di conseguenza, gli spettatori possono assistere alle partite attraverso tali personaggi. Il tutto, senza infrangere i diritti di trasmissione. Senza infrangere le regole.

I problemi, come prevedibile in questi casi, non mancano e la diretta non è sempre proprio perfetta: i movimenti non sono spesso del tutto sincronizzati (stesso problema per l’audio) e, a volte, si perde “di vista” la pallina.

In ogni caso, si tratta di un escamotage decisamente originale e fantasioso che permette alle persone di guardare gli Australian Open in diretta. In modo diverso dal solito.

di Filippo Messina

Credits video: Australian Open