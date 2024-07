Elisa Di Francisca, ci sei o ci fai?

Criticare si può. Lo sport, l’agonismo richiede risultati. Ma non così. Non attraverso la derisione, il dileggio, la presa in giro. Non da una olimpionica in una disciplina – la scherma – che come il nuoto attende il suo turno ogni quattro anni, condensando mesi di fatiche in pochi centesimi, nel tocco anticipato della piastra, o di una stoccata schivata. Ecco perché è inaccettabile l’attacco di Elisa Di Francisca a Benedetta Pilato, arrivato dopo il podio sfiorato per un centesimo dalla nuotatrice tarantina e la sua intervista alla Rai in cui si è detta “troppo contenta” del suo quarto posto (era arrivata in finale con il settimo tempo, ndr). “Benny continua a sognare, quello che conta è il viaggio”, è stato il commento via social di Federica Pellegrini. Un commento che vale tanto. Nessuno cerca il buonismo di facciata, ma la ferocia non è accettabile. È vero che gli schermitori, anzi le schermitrici, sono allenati da anni a rimbalzare gli alibi, la scherma è uno sport di fatica che non contempla scuse. Come il nuoto, d’altronde. Ma esiste il rispetto, che è venuto totalmente a mancare.

Elisa Di Francisca, dopo le dure critiche e le polemiche, ha telefonato a Benedetta Pilato e le ha chiesto scusa: “Ora è tutto chiarito”.

di Nicola Sellitti