La lezione di vita di ‘Ciccio’ Graziani

Durante la conferenza stampa “Un campione in famiglia”, l’evento organizzato da Cattolica assicurazioni e Generali Italia, l’ex calciatore e allenatore ha raccontato un aneddoto per educare i bambini a vivere lo sport con divertimento e non con competitività: “Al livello del settore giovanile non si perde mai, al massimo si è stati vinti che è completamente diverso”.