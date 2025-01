SuperG di St. Anton, terza Brignone! Cade (ancora) Goggia

Bellissimo terzo posto per Federica Brignone nel SuperG di St. Anton (Austria)! La sciatrice riesce a conquistare il podio, per lei il 73esimo in carriera

Bellissimo terzo posto per Federica Brignone nel SuperG di St. Anton (Austria)! Dopo lo straordinario primo posto di ieri nella discesa libera, la sciatrice riesce a conquistare oggi il podio, per lei il 73esimo in carriera. Prima posizione per la statunitense Lauren Macuga, seconda l’austriaca Stephanie Venier.

Un’altra gara sfortunatissima invece per Sofia Goggia che – in vantaggio su tutte le altre durante la gara – cade (come accaduto anche ieri nella discesa libera). Per fortuna, nessuna conseguenza dal punto di vista fisico per la sciatrice.

di Filippo Messina