A Phoenix arriva il servizio di taxi a guida autonoma – IL VIDEO

A Phoenix, in Arizona, è stato testato e messo in attività un servizio di “robotaxi”. Le auto, completamente a guida autonoma, arrivano dopo una prenotazione tramite app e viaggiano in totale sicurezza. Una voce automatica, all’interno della cabina, spiega ai passeggeri cosa sta succedendo, come comportarsi e li rassicura in caso di dubbi. Durante il viaggio è possibile riprodurre la musica che si preferisce, garantendo totale comfort. I passeggeri descrivono l’esperienza come “sorprendentemente sicura”, addirittura più di una corsa con un autista. L’auto viaggia a velocità stabile, la massima consentita in ogni tratto di strada. Unica pecca, il costo: un tragitto comporta una spesa media superiore del 40% rispetto a un Uber.