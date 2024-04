La forma dell’acqua e dell’auto al Fuorisalone 2024

In Brera, uno dei cuori pulsanti del Fuorisalone, domani alle 18 parleremo del design applicato alle piscine e al wellness, in un parallelo con il design delle automobili

Nella settimana che vedrà Milano capitale del design con il Salone del Mobile e il Fuorisalone, “La Ragione” collaborerà a due eventi – domani e giovedì 18 – in collaborazione con Albatros, società specializzata in piccole piscine, vasche idromassaggio, wellness e tutto ciò che abbia a che fare con l’acqua declinata in termini di benessere. In Brera, uno dei cuori pulsanti del Fuorisalone, domani alle 18 parleremo del design applicato alle piscine e al wellness, in un parallelo con un’altra gloria italiana: il design delle automobili. Questo confronto sarà guidato dal General Manager di Albatros, Alessandro Rorato, insieme a Lorenzo Carraro, CEO & CO Fondatore di Milano Classiche, e Christian Dominici, collezionista d’auto d’epoca.

Modera il direttore Fulvio Giuliani