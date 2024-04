Le epiche primaverili: brividi, emozioni e tanta azione

La primavera è appena iniziata e porta con sé frizzanti proposte videoludiche dai toni epici e dei generi più svariati: dallo sport ai giochi di ruolo, dalle avventure d’azione alle sparatorie fantascientifiche, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Sontuoso nella direzione artistica e magnifico da giocare, “Unicorn Overlord” è un gioco di ruolo tattico d’ambientazione medievale in stile fantasy che riesce ad appassionare grazie alle sue dinamiche tattiche e alla sua storia, in cui si intrecciano le vicende di numerosi personaggi. Il protagonista è un giovane principe, sopravvissuto all’usurpazione del suo regno, che dovrà fronteggiare la minaccia di un malvagio imperatore con l’aiuto di eroici alleati. Nell’affascinante mondo da esplorare ci si imbatterà in molteplici missioni e in altrettante battaglie, da vincere grazie ad attenta pianificazione e strategia. La stupenda grafica dal tratto manga, fra scenari dipinti a mano e personaggi incantevoli, eleva la componente visiva a opera d’arte.

Lo scettro delle simulazioni sportive va all’entusiasmante “MLB The Show 24”, che ricrea alla perfezione ogni aspetto del baseball. Sono presenti tutti i team, i giocatori e i campi ufficiali dell’ultima stagione e, oltre a poter disputare le partite, si può creare un campionato personalizzato e il proprio atleta per viverne la carriera (da quest’anno disponibile pure in versione femminile) o persino rivestire il ruolo di general manager, stabilendo le trattative per i contratti, gli allenamenti e tutti gli altri aspetti gestionali della squadra. Da lodare le opzioni per i neofiti che semplificano molte finezze dei controlli sul campo. Presenti 10 nuove trame legate alle carriere di atleti delle Negro Leagues con l’aggiunta del leggendario Derek Jeter.

Dedicato agli amanti degli horror di stampo lovecraftiano, l’imperdibile “Alone in the Dark” è l’attesissimo remake che reinterpreta magistralmente l’omonimo cult game del 1992 in ottica cinematografica, vista anche la partecipazione di attori del calibro di David Harbour e Jodie Comer. Nella Louisiana della prima metà del Novecento l’intrepida Emily Hartwood assolda il detective Edward Carnby per recarsi insieme alla ricerca dello zio inspiegabilmente scomparso dall’enorme magione dove era ricoverato per problemi mentali. Esplorando la labirintica villa si scopriranno molti oscuri segreti, trovandosi ad affrontare orrori al di là di ogni immaginazione. Un perfetto mix fra esplorazione, enigmi da risolvere e scontri adrenalinici contro mostruosità assortite.

I nostalgici dei cabinati a gettoni degli anni Ottanta andranno matti per l’eccellente “Contra: Operation Galuga”, frenetico sparatutto che rinverdisce i fasti dell’acclamata serie targata Konami con la rivisitazione del primo episodio del 1987. Da soli o in compagnia di un amico (o in 4 partecipanti nella modalità arcade) si dovrà penetrare – partendo da una giungla – in strutture terroristiche di massima sicurezza, facendosi strada in stile Rambo grazie a un arsenale devastante che include mitra di tutti i tipi, lanciamissili e perfino fucili al plasma. La spettacolare veste audiovisiva moderna e l’ampliamento delle coinvolgenti meccaniche di gioco – oltre a nuovi livelli e avversari da affrontare – sono i punti di forza di questo emozionante run ‘n gun.

Fra i videogiochi ispirati alla saga Star Wars un posto d’onore nel cuore dei fan è occupato da “Star Wars: Dark Forces”, sparatutto con visuale in prima persona che nel 1995 ha riscosso un meritato successo mondiale e che adesso viene riproposto in un’irrinunciabile edizione rimasterizzata: “Star Wars: Dark Forces Remaster”. Degni di plauso i miglioramenti delle texture, l’illuminazione e il rendering superiori con nuovi effetti visivi. Nei panni di un coraggioso disertore dell’impero galattico, ci si unirà ai ribelli per sventare un micidiale progetto segreto. Fra basi imperiali in cui infiltrarsi, ostacoli da superare e gli immancabili scontri a suon di laser, il divertimento è assicurato.

di Piermarco Rosa