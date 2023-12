Le nuove emoji del 2024

Nel 2024 approderanno sui nostri social ben 118 nuove emoji approvate dall’Unicode Consortium: alcune però, stanno già facendo discutere

Il 2023 è ormai agli sgoccioli e l’arrivo del nuovo anno porterà diverse novità, anche in ambito tecnologico. Stiamo parlando delle nuove ‘faccine’ da utilizzare sui social, WhatsApp in primis.

Sono infatti ben 118 le emoji approvate dall’Unicode Consortium; 108 sono rivisitazioni di altre già esistenti. Fra queste la ‘faccina’ che fa “no” con la testa, quella che fa “sì”, la fenice rossa e la catena che si spezza.

Ma ci sono anche emoji che fanno discutere. Poiché queste ‘faccine’ sono lo specchio della società e vanno di pari passo con essa, ecco quindi quattro tipi di famiglie gender neutral in diverse composizioni: due adulti e un bambino, un adulto e due bambini, un adulto e un bambino e, infine, due adulti e due bambini. O forse avremmo dovuto scrivere bambin* per rimanere in tema e non fare differenze, ovviamente. Emoji inclusive di famiglie peraltro già esistono, sono tantissime e variegate.

Nella ricerca della perenne inclusività spesso ci va però di mezzo la ‘qualità’, se così possiamo definirla. Le nuove emoji gender neutral sono certamente inclusive e utilizzabili da chiunque in quanto non mostrano alcun connotato: figure di colore nero totalmente anonime su sfondo grigio, senza volto né altre caratteristiche. Forse così facendo, anche online, a furia di cercare l’inclusività a tutti i costi si rischia l’effetto opposto: anziché celebrare la bellezza della diversità (in ogni forma e colore), si arriva a una monotonia che risulta quasi banale.

di Filippo Messina

