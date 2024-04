Sognare a occhi aperti nei videogiochi, le maschere dell’immaginario

Esplorare dimensioni immaginarie e affascinanti, lasciandosi trasportare dalla meraviglia mentre si vivono avventure epiche: è questa la magia garantita dall’interattività dei videogiochi, sogni a occhi aperti in cui si possono indossare le innumerevoli maschere della fantasia.

Uno dei primi e più acclamati titoli AAA della storia è “Final Fantasy VII”, videogioco di ruolo giapponese uscito nel 1997 sulla prima Sony PlayStation. Imperdibile per tutti i possessori di PS5 è ora il secondo capitolo del remake in tre parti, lo stupendo “Final Fantasy VII Rebirth” che riesce a lasciare a bocca aperta sotto ogni aspetto produttivo, a partire dalla maestosità delle ambientazioni liberamente esplorabili fino all’incredibile mole di missioni e attività secondarie, alcune delle quali potrebbero costituire da sole dei giochi a sé stanti. L’appassionante trama vede il gruppo dell’eroico Cloud e dei suoi intrepidi alleati lanciarsi in un periglioso viaggio attraverso il pianeta. L’impeccabile sistema di combattimento tattico – che include delle abilità sinergiche tra coppie di personaggi – e la suggestiva colonna sonora completano degnamente questo incontestabile capolavoro.

Bizzarro e affascinante, “Pacific Drive” è una surreale avventura di sopravvivenza con visuale in prima persona dove ci si troverà catapultati in un’arcana zona del Nord-Ovest americano isolata a causa della presenza di pericolose radiazioni e numerose anomalie soprannaturali. A bordo della propria station wagon – vera coprotagonista del gioco – bisognerà inoltrarsi in zone ostili e sempre più rischiose per raccogliere risorse preziose e indagare sugli inspiegabili misteri del luogo. A tal proposito sarà necessario equipaggiare al meglio l’auto, scegliendo le parti di ricambio più utili ed efficaci per potenziarla e rinforzarla al fine di superare le minacciose avversità ambientali, nonché ripararla in caso di guasti. La peculiare atmosfera onirica che permea tutto il gioco rappresenta il maggior punto di forza di questa perla videoludica.

I fan degli indimenticabili arcade nei cabinati a gettoni andranno matti per il divertentissimo “Under Cover”, frenetico sparatutto in realtà virtuale per visori Meta dalla grafica cartoon super colorata, che metterà gli utenti nei panni di un’indomita poliziotta con l’obiettivo di infiltrarsi nelle strutture di una malvagia mega-corporazione per eliminare a suon di proiettili gli avversari che le si pareranno davanti come in un poligono di tiro. Rispetto a quest’ultimo la differenza consisterà nella necessità di un massiccio utilizzo della copertura, attivabile abbassandosi fisicamente (o in alternativa con la pressione di un tasto se si preferisce giocare da seduti) e utile sia a ricaricare l’arma che a proteggersi dal piombo nemico. Ciliegina sulla torta è la possibilità di raddoppiare lo spasso giocando i livelli in cooperativa con un amico online.

Dedicato agli amanti delle emozioni forti, il coinvolgente “Titanic: A Space Between” è un’avventura horror in realtà virtuale ambientata nella famigerata nave da crociera durante il suo affondamento. Come viaggiatori del tempo provenienti dal futuro si verrà teletrasportati nel Titanic sulle tracce di una persona scomparsa, dovendone esplorare gli interni labirintici mentre si cerca di risolvere vari enigmi e sfuggire all’acqua che salirà inesorabilmente di livello. Oltre all’ansia che tale situazione è già di per sé in grado di generare, si aggiungeranno delle presenze spettrali che sapranno mettere a dura prova pure i nervi dei più coraggiosi. Inutile sottolineare come la sensazione di presenza garantita dalla realtà virtuale – qui ulteriormente rafforzata dall’ottima grafica, soprattutto nella realizzazione dell’acqua – riesca ad assicurare brividi a profusione.

di Piermarco Rosa