Xiang Xiang, la streamer che vende prodotti in 3 secondi

Xiang Xiang, la streamer cinese che ha guadagnato ben 18 milioni di dollari – 100 milioni di yuan – in una settimana mostrando i prodotti sui social per soli 3 secondi

Guadagnare 18 milioni di dollari in una settimana mostrando i prodotti in vendita per soli 3 secondi. Stiamo parlando della celebre streamer cinese Xiang Xiang; una venditrice decisamente atipica, diventata famosa su Douyin – la versione originale cinese di TikTok – per il suo modo unico, inusuale e certamente inconfondibile di presentare gli articoli.

I suoi assistenti le consegnano in modo rapido delle scatole, lei, aprendole velocemente, mostra i prodotti all’interno per circa 3 secondi annunciandone il prezzo e passando, immediatamente dopo, all’articolo successivo. Un metodo semplice e a quanto pare – vista la notorietà acquisita (la streamer ha infatti superato il milione di follower) e i guadagni – estremamente efficace.

Tutto ciò ha portato la streamer cinese a guadagnare circa 100 milioni di yuan – l’equivalente di circa 18 milioni di dollari – in una sola settimana. I prodotti che la stramer propone costano meno di 10 yuan – circa 1,4 dollari – ciascuno; conti alla mano, ciò significa che la sua azienda avrebbe venduto più o meno 10 milioni di prodotti in 7 giorni.

Nessun giro di parole superfluo, nessuna persuasione, nessun tentativo di convincimento. Quando si dice “andare dritto al punto”.

Coloro che la seguono devono certamente porre molta attenzione perché c’è il rischio di perdersi i prodotti desiderati in un battito di ciglia. Nel vero senso della parola.

di Filippo Messina