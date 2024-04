Aron, il padrone giudicato incapace di intendere e di volere

Vi ricordate di Aron, il Pitbull bruciato vivo dal suo “padrone” a Palermo per cui si indignò tutta l’Italia? L’uomo, che era già stato segnalato alle forze dell’ordine, lo legò a un palo e gli diede fuoco. Le sue immagini fecero il giro del Paese, per Aron scesero in piazza associazioni e cittadini.

Ebbene, la Procura di Palermo ora chiede l’archiviazione per il responsabile di questa atrocità. L’archiviazione per un uomo che ha dato fuoco al suo cane, ha poi aggredito un giornalista, e prima aveva cercato di uccidere un altro cane. Questo perché la legge italiana lo consente. Perché ancora, in fatto di maltrattamenti sugli animali, la legislazione è troppo blanda.

Perché lui, secondo la perizia disposta dal Tribunale, è incapace di intendere e volere. E quindi non può essere processato per maltrattamenti e uccisione di animale. Come se essere incapace di intendere e volere rendesse legittimo dare fuoco al proprio cane.

E soprattutto quest’uomo, allo stesso tempo, rimane impunito. In teoria potrebbe essergli applicata una misura di sicurezza. Ma allo stato delle cose, l’assassino di Aron resta libero. E noi, un Paese ancora molto lontano dal rispetto per gli animali che sarebbe degno di una società civile.

di Annalisa Grandi