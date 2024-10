Crotone, poliziotto spara e uccide un giovane. Poi rischia il linciaggio

Sparatoria a Crotone. Secondo le prime ricostruzioni, un poliziotto (non si sa ancora se in quel momento in servizio oppure no) avrebbe reagito a un’aggressione al termine di un inseguimento e ucciso un uomo.

L’inseguimento – stando a quanto si apprende – sarebbe iniziato a Isola Capo Rizzuto (vicino Crotone). La vittima era a bordo di un’auto con il padre e il poliziotto li avrebbe affiancati con la sua vettura. Poi l’inseguimento e l’aggressione da parte dei due; in seguito, una successiva colluttazione nel corso della quale l’agente ha sparato con la pistola – la sua arma di ordinanza – e ucciso l’uomo.

Il poliziotto ha poi rischiato il linciaggio da parte di diverse persone che lo hanno colpito violentemente con calci e pugni e con un bastone, provocandogli gravi ferite. Il poliziotto è ora ricoverato nell’ospedale di Crotone.

di Filippo Messina