Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori, di due amici e in un campo. Sequestrati telefoni e pc

C’è un (possibile) nuovo colpo di scena riguardante il delitto di Garlasco: blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori, di due amici e in un campo nell’ambito di nuove indagini riguardanti la morte di Chiara Poggi (avvenuta il 13 agosto 2007)

C’è un (possibile) nuovo colpo di scena riguardante il delitto di Garlasco: blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori, di due amici e in un campo nell’ambito di nuove indagini riguardanti la morte di Chiara Poggi (avvenuta il 13 agosto 2007)

C’è un (possibile) nuovo colpo di scena riguardante il delitto di Garlasco: blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori, di due amici e in un campo nell’ambito di nuove indagini riguardanti la morte di Chiara Poggi (avvenuta il 13 agosto 2007)

C’è un (possibile) nuovo colpo di scena riguardante il delitto di Garlasco: blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori nell’ambito di nuove indagini riguardanti la morte di Chiara Poggi (avvenuta il 13 agosto 2007).

Sono infatti in corso diverse perquisizioni, ordinate dalla procura di Pavia, nelle abitazioni di Sempio (a Voghera, Pavia) – il 37enne nuovamente indagato – e dei suoi genitori (a Garlasco, Pavia).

Ma non solo. Le perquisizioni sono state estese anche alle abitazioni di Roberto Freddi e Mattia Capra, due amici di Sempio. Entrambi erano all’epoca amici di Marco Poggi, il fratello di Chiara.

Sequestrati cellulari e pc.

È in corso una perquisizione anche in un’area campestre di Tromello, alle porte di Garlasco. In questo luogo i carabinieri starebbero cercando la possibile arma del delitto.

Si indaga sulla cosiddetta “ricostruzione alternativa” al delitto di Garlasco. Delitto in cui – lo ricordiamo – al momento l’unica persona condannata (nel 2015, in via definitiva a 16 anni) è l’ex compagno di Poggi, Alberto Stasi.

di Filippo Messina