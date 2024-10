Delitto di Rozzano, morire per un paio di cuffie

L’ennesimo delitto compiuto da giovanissimi per futili motivi: questa volta è accaduto a Rozzano e tutto per colpa di banali auricolari

“Ero uscito con un coltello. Volevo rubargli le cuffie, ha reagito e l’ho colpito”. Così, per un paio di cuffie, si muore in un giorno qualunque. Il delitto di Rozzano, l’ennesimo folle omicidio scatenato da un futile motivo, sconvolge.

Così come aveva sconvolto il delitto di Terno d’Isola, così come la vicenda della donna uccisa a Mantova da un 17enne. Questa volta a uccidere è stato un 19enne. Giovani, giovanissimi che si trasformano in assassini in un istante, per i motivi più abietti. Posto che non esiste, un motivo per uccidere. Ma quello che sconvolge delle vicende delle ultime settimane, e anche di quest’ultima, è come sembra sia diventato facile uccidere, morire, solo perché ci si trova al momento sbagliato nel posto sbagliato.

E possiamo interrogarci sui singoli casi, affrontarli uno per uno perché certo ci saranno differenze ma quel che è certo è che girare armati, sembra diventato la normalità. Soprattutto fra i giovani. Giovani che fanno ricorso alla violenza, fini alle estreme conseguenze, come se fosse l’unico strumento. Giovani assassini. Assassini senza una ragione.

Vicende che terrorizzano perché non si può morire per un paio di cuffie. Non si può morire solo per essere usciti di casa in un giorno normale, e avere incontrato la persona sbagliata.

di Annalisa Grandi