Docente accoltellata: ricorso per la bocciatura dello studente

Verrebbe da dire che era logico e ovvio. Invece per la famiglia non è così a quanto pare. Il ragazzo di 16 anni che alcune settimane fa ad Abbiategrasso ha accoltellato la sua insegnante è stato bocciato ed espulso dal liceo scientifico che frequentava. Tempo passato, perché ovviamente ora si trova rinchiuso nel carcere minorile Beccaria.

Quello che colpisce è che il legale della famiglia annunci un ricorso spiegando che il rendimento del ragazzo era buono e che quindi, voti alla mano, quella bocciatura non sarebbe giustificata.

Ora, può anche darsi che il 16enne fino a quel momento fosse stato uno studente modello, ma ha quasi ammazzato la sua insegnante. Non un piccolo dettaglio. E poi il ruolo della scuola, quella contro cui tanti genitori si scagliano a volte anche a sproposito, non è quello di educare? Non solo con i voti, ma anche trasmettendo se possibile dei modelli di comportamento. Non si capisce come ci si potesse aspettare per lui una scelta diversa da parte dell’istituto.

di Annalisa Grandi