Ha strangolato la moglie nel letto, davanti ai figli di 4 e 6 anni. Un altro terribile delitto, avvenuto nel casertano. Vittima una donna di 24 anni uccisa a mani nude, davanti ai suoi bambini. Gli stessi bimbi che poi hanno fatto una videochiamata alla zia, mostrando il corpo della madre. “È stato papà” hanno detto. Una storia che mette i brividi, l’ennesima di queste settimane. L’ennesima storia di una violenza atroce consumata fra le mura domestiche, con il dettaglio ancora più agghiacciante che ad assistere al delitto c’erano due bimbi piccoli.

Non sappiamo, in questo caso, se ci fossero stati dei precedenti di violenza in famiglia. Sappiamo però che le cronache delle ultime settimane sono piene di episodi di questo genere. E che occorre certo interrogarsi su quanto dinamiche violente continuino ad annidarsi in tutti i contesti, a tutti i livelli. Come se ancora si tendessero a sottovalutare certi segnali. Come se ancora non ci si rendesse conto che la violenza di un giorno, non può essere tollerata. Neanche per un giorno. E invece, probabilmente, ancora spesso c’è chi sopporta. Chi si vergogna di denunciare. Chi ha paura, di denunciare. E finché sarà così, ci saranno altre vittime. Altri bambini come questi, che non solo hanno perso la mamma, ma resteranno per sempre traumatizzati dall’orrore a cui hanno assistito.

Di Annalisa Grandi