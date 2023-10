Fedez: “Il più bel compleanno di sempre”

“Un cerchio che si chiude, il compleanno più bello di sempre”, con queste parole Fedez ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram in cui racconta le forti emozioni provate durante i festeggiamenti del suo compleanno.

Dopo giorni di apprensione per le sue condizioni di salute, che l’avevo costretto ad un ricovero d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, per via di un’emorragia interna dovuta a due ulcere, il rapper ha coronato il suo sogno: vedere il concerto dei suoi amati Blink182.

“Il dottore mi aveva promesso che se gli esami del sangue fossero stati accettabili sarei potuto andare al concerto dei Blink a Manchester il giorno del mio compleanno – continua il rapper – Ed eccomi qua, di fronte al palco ad ascoltare Mark raccontare come questo tour lo abbia salvato dalla depressione della malattia, guardo mia moglie e le stringo la mano, abbiamo entrambi gli occhi lucidi perché sappiamo cosa significhi tutto questo“.