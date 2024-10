Furto banche dati: la procura ricorre al Riesame per chiedere domiciliari per Pazzali. Attesa per il vertice di questa mattina

C’è grande attesa per il vertice del comitato esecutivo della Fondazione Fiera Milano che si terrà questa mattina, in cui il suo presidente Enrico Pazzali – nonché socio di maggioranza della Equalize, società al centro dell’inchiesta sui presunti dossieraggi illegali – fornirà la sua versione dei fatti. Oppure le sue dimissioni.



La procura di Milano ha infatti depositato il ricorso al tribunale del Riesame per chiedere, nuovamente, 13 custodie cautelari in carcere per diversi indagati, tra cui l’ex super poliziotto Carmine Gallo e il presunto ‘hacker’ Nunzio Samuele Calamucci – finiti ai domiciliari su decisione del gip – e gli arresti domiciliari per altri tre, tra cui appunto il presidente di Fondazione Fiera Milano. Il gip Fabrizio Filice, infatti, su 16 posizioni aveva disposto solo quattro misure di domiciliari e due interdittive, non applicando nessuna misura per Pazzali, solo indagato. Il Riesame dovrà ora fissare l’udienza per la discussione.



Di Matilde Testa