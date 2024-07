Giacomo Bozzoli è stato arrestato nella sua villa di Soiano sul Garda

Finisce così la latitanza di 10 giorni di Giacomo Bozzoli. L’uomo è stato arrestato questo pomeriggio nella sua abitazione a Soiano del Lago. Lunedì 1° luglio era stato condannato all’ergastolo per aver ucciso nel 2015 lo zio, Mario Bozzoli, insieme ad un complice, morto suicida. Per Bozzoli era stato emesso il mandato di cattura internazionale, dopo la sentenza che lo condannava in via definitiva per l’omicidio e la distruzione del cadavere nel forno della fonderia a Marcheno in provincia di Brescia.



Di Claudia Burgio