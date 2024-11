I luoghi comuni smentiti dalla dolcezza

Alice è una bambina disabile. Alice ha una grande amica. La sua amica si chiama Maia, ed è una cucciola di Pitbull di 8 mesi. Sono i genitori di Alice, che ringraziamo, ad averci contattato per raccontare questa storia di amore e di tenerezza.

Maia è la migliore amica di Alice. La protegge, la coccola, le sta accanto in ogni momento. Se qualcuno si avvicina la difende, è il suo angelo custode. Un angelo custode di una razza, i Pitbull, che spesso viene etichettata in modi ingiusti.

I genitori di Alice lo sanno, i genitori di Alice hanno scelto di adottare questa cucciola, di darle una vita migliore. E Maia ha fatto loro il regalo più grande: quello di rendere felice la loro bambina. Una storia di amicizia e di amore, una storia che fa capire come possa essere straordinario il rapporto fra un cane e una bambina…speciale.

Una storia che insegna come una cucciola cresciuta nell’amore, sappia donare amore. Una storia che siamo felici di poter raccontare, perché insegni a capire che spesso i cani definiti “pericolosi” lo diventano solo perché maltrattati. Solo che loro non possono parlare. Ma basta guardarle, Alice e Maia insieme. E non serve aggiungere altro a queste dolcissime immagini.

Di Annalisa Grandi