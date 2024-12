Incendio in casa a Milano: un morto e un ferito grave

L’incendio è scoppiata in un appartamento a Bresso, dove vivevano 3 fratelli. Solo uno è riuscito a mettersi in salvo

Incendio a Milano, un morto. Tre fratelli sono rimasti coinvolti in un incendio scoppiato questa mattina all’interno della cucina della loro abitazione a Bresso. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato all’incidente. Uno dei tre fratelli è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Il terzo è riuscito a mettersi in salvo. La vittima aveva 60 anni.

Di Matilde Testa