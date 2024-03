Migranti soccorsi da Ocean Viking: “Almeno 60 morti durante il viaggio verso l’Italia”

Una nuova tragedia in mare, l’ennesima purtroppo. Sarebbero almeno 60 i migranti morti su un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia

Una nuova tragedia in mare, l’ennesima purtroppo. Sarebbero almeno 60 i migranti morti su un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia. 25 le persone (che si trovavano su un gommone alla deriva avvistato in acque di competenza libica per i soccorsi) salvate dall’equipaggio della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee.

“I sopravvissuti sono partiti da Zawiya, in Libia, 7 giorni prima di essere salvati” scrive sui social la Ong, che aggiunge: “Il motore si è rotto dopo 3 giorni, lasciando la barca alla deriva senza acqua e cibo. I sopravvissuti dicono che almeno 60 persone sono morte durante il viaggio, tra cui donne e almeno un bambino”.

“Secondo i primi racconti delle persone soccorse – dichiara SOS Mediterranee – il gommone era in mare aperto da 7 giorni, molte persone sarebbero morte e al momento risultano disperse. È stato attivato un piano d’emergenza medico per curare i sopravvissuti, che sono in condizioni di estrema vulnerabilità fisica e mentale”.

