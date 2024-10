Omicidio 15enne a Napoli, la mamma dell’amico ferito: “Va chiuso in comunità o farà una brutta fine”

“Sono la madre del ragazzo rimasto ferito al braccio, e ho deciso di denunciare mio figlio.” Inizia così il video che una donna ha condiviso su TikTok: è la mamma di uno dei minori colpiti nella sparatoria avvenuta vicino a corso Umberto, a Napoli, in cui ha perso la vita Emanuele Tufano, un ragazzo di 15 anni. Il ferito sarebbe amico della vittima, coinvolta nel conflitto a fuoco tra bande. “Da tempo mi sono rivolta agli assistenti sociali per chiedere aiuto. Ho più volte chiesto che mio figlio venisse affidato a una comunità, dove potesse ricevere un’istruzione, perché non riesco più a gestirlo da sola.”