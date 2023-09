L’orsa F36 verrà abbattuta: Fugatti firma l’ordinanza

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l’ordinanza di abbattimento dell’orsa F36.

La decisione è stata presa in seguito alle analisi genetiche che hanno identificato l’orsa come l’aggressore responsabile dell’incidente avvenuto il 30 luglio scorso a Mandrel, in cui due giovani sono stati attaccati, e del falso attacco a una coppia di escursionisti, avvenuto il 6 agosto a Dos del Gal, nel Comune di Sella Giudicarie.

“Io non accetterò mai che i trentini debbano cambiare il loro stile di vita perché a Roma c’è qualcuno che non capisce che qui c’è un problema di sicurezza pubblica”, ha affermato il presidente della Provincia autonoma di Trento, “prima o poi questo mondo alla rovescia si girerà perché la vita di una persona vale più di quella di un animale”. “Oggi non è più un problema di convivenza tra uomo e grandi carnivori, ma di sicurezza pubblica per la vita delle persone che abitano in montagna – conclude – non è più un problema di tutela degli animali ma di sicurezza pubblica”.