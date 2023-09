Ritrovato a New York lo youtuber italiano Kazuosan

È stato ritrovato dalla polizia in un ospedale di New York Cosimo Corrado, lo youtuber italiano, conosciuto con il nome Kazuosan, di cui non si avevano più notizie da sabato scorso

È stato ritrovato dalla polizia in un ospedale di New York Cosimo Corrado, lo youtuber italiano – conosciuto con il nome Kazuosan – di cui non si avevano più notizie da sabato scorso.

Le condizioni del 21enne originario di Salerno sembrano buone. Al momento, non si conoscono né i motivi per cui il giovane si trovi in ospedale né le motivazioni circa la sua scomparsa.

“Grazie a tutti voi che avete condiviso, grazie a tutte le televisioni, grazie a tutti i giornalisti. Grazie a tutti” hanno detto i familiari, dopo aver appreso la notizia del ritrovamento di Cosimo.