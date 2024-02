Settimo Torinese, giovani tendono un nastro all’uscita di un sottopasso

A Settimo Torinese un gruppo di ragazzi ha teso un nastro di traverso all’uscita di un sottopasso ostruendo il passaggio delle automobili e rischiando di provocare gravi incidenti

La follia e l’incidente quasi sfiorato. A Settimo Torinese un gruppo di ragazzi, nella notte tra sabato e domenica, tende un nastro di traverso – ad altezza d’uomo – legandolo a un segnale stradale e a un palo della luce sulla carreggiata all’uscita di un sottopasso in modo da ostruire il passaggio dei veicoli (e non solo). La scena, filmata da un residente, diventa immediatamente virale.

“Veloce! Veloce!” urlano tra loro, “Forte!” e infine: “Macchina! Macchina! Via! Via!”. I ragazzi scappano mentre vedono sopraggiungere alcune vetture.

Per fortuna, il conducente di una macchina che sta per transitare in quel tratto di strada, si accorge subito della presenza dell’ostacolo ed, evitandolo, lo stacca liberando nuovamente il passaggio.

Secondo una prima ricostruzione, gli otto ragazzi (tutti minorenni) – poi identificati dai carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere – avrebbero agito per fare uno scherzo a un loro amico che sarebbe passato di lì a poco. Uno scherzo che avrebbe potuto però avere conseguenze certamente peggiori.

Inoltre, sembra che gli stessi giovani, in un’altra zona della città, abbiano spostato alcune fioriere dai marciapiedi per bloccare la strada. Della vicenda si sta ora occupando la procura dei minori di Torino.

“Non ci sono state conseguenze perché il primo automobilista che passava ha avuto la prontezza di accorgersene e di rimuovere il nastro. Si tratta tuttavia di un fatto grave che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori”, scrive il Comune.

E non chiamiamole semplici “bravate”.

di Filippo Messina