Sparatoria nella notte a Napoli, morto 19enne

Nuova sparatoria nella notte in provincia di Napoli, ucciso un 19enne, ferito un amico. È accaduto a San Sebastiano al Vesuvio in piazza Raffaele Capasso ad due passi da Municipio. Secondo quanto si apprende, un 19enne di Casoria è stato ucciso, mentre l’amico coetaneo è rimasto ferito al gomito con colpi d’arma da fuoco verosimilmente al culmine di una lite per futili motivi scoppiata tra due gruppi di giovani.

I fatti sarebbero avvenuti poco dopo la mezzanotte. I due giovani sono stati subito soccorsi e trasportati all’ospedale del mare di Napoli: per uno di loro non c’è stato nulla da fare ed è morto subito dopo il ricovero. Sul posto i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco, che hanno avviato le indagini.