Il nonno balla al funerale del nipote, “Vola Kevin”

Sopravvivere a un nipote. Quel nipote con cui si condividevano le giornate. E anche la passione per il ballo. È commovente l’addio di nonno Gino a Kevin Gentilin, 15 anni, morto in scooter a Castelfranco Veneto. Con nonno Gino Kevin condivideva anche le serate a ballare. E così al termine del funerale nonno Gino ha voluto ballare per un’ultima volta “insieme” a suo nipote. Davanti alla sua bara. Un modo di certo insolito di dire addio, commovente e straziante. Perché non esiste un modo “giusto” per esprimere il dolore. Ognuno lo vive a modo suo. Anche a passo di danza come nonno Gino. Nel suo ultimo ballo per quel nipote che tanto amava.



Di Annalisa Grandi