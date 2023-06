“Giustiziati” il nuovo podcast con Errorigiudiziari

La Ragione in collaborazione con Errorigiudiziari.com presenta il podcast “Giustiziati”: storie vere di innocenti in manette

La Ragione in collaborazione con Errorigiudiziari.com, il primo archivio on line su errori giudiziari e ingiusta detenzione, presenta il podcast “Giustiziati”: storie vere di innocenti in manette.

A cura di Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone per La Ragione, ogni episodio racconterà una vicenda giudiziaria diversa, ognuna delle quali accumunate dal fattor comune d’aver messo in carcere un innocente.

«Il peso degli errori giudiziari in un Paese non si misura soltanto con i numeri, ma con il dolore, l’angoscia, il trauma, l’immane fatica per sopportare l’onta, la tremenda solitudine in cui ci si ritrova al momento di dover ricominciare una vita da zero dopo una condanna ingiusta. Tutti aspetti che in questi episodi emergono in modo prepotente» sottolineano Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone.

Sarà disponibile ogni giovedì un nuovo episodio su tutte le principali piattaforme di streaming audio: da Spotify ad Apple Podcast, da Amazon Music a Google.

I primi due episodi sono già disponibili

