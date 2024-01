Pozzolo positivo alla prova dello stub: “Tracce di polvere da sparo su mani e abiti”

C’è una prima importante svolta nel caso della sparatoria di Capodanno a Rosazza (Biella) che ha visto protagonista il deputato FdI Emanuele Pozzolo: l’esito dello stub è positivo

Pozzolo: l’esito dello stub è positivo. C’è una prima importante svolta nel caso della sparatoria di Capodanno a Rosazza (Biella) che ha visto protagonista il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo; secondo i primi risultati dell’esame effettuato dal Ris di Parma e arrivati alla procura di Biella sarebbero infatti state trovate “significative” tracce di polvere da sparo da innesco sia sulle mani che sugli abiti del deputato.

Durante la notte di Capodanno – lo ricordiamo – è partito un proiettile dalla mini pistola di Pozzolo che ha ferito a una gamba Luca Campana, 31 anni, genero del caposcorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro.

Pozzolo – che la premier Giorgia Meloni ha deciso di sospendere da Fratelli d’Italia – il giorno dopo l’accaduto si era subito giustificato: “Non avevo io la pistola, l’arma è caduta a terra, il colpo è partito a chi ha raccolto il revolver dal pavimento: si è sparato da solo” le sue parole.

“​​Io quella pistola non l’ho neppure mai vista, figuriamoci se l’ho toccata. Come fa un parlamentare a dire una bugia simile? Ci sono i testimoni, hanno visto tutto” aveva immediatamente replicato Campana. La tesi del 31enne ferito è stata poi avvalorata da alcuni testimoni che avrebbero detto che il deputato era molto vicino all’arma al momento in cui è partito lo sparo e tre di loro hanno affermato di averlo visto con il revolver tra le mani.

Al deputato di FdI è stato revocato il porto d’armi.

di Filippo Messina