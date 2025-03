Processo sulla truffa allo Stato sui fondi Covid, Daniela Santanchè cambia avvocato. FdI: “Se rinviata a giudizio, si dimette”

Colpo di scena, caos e polemiche nel processo che vede “protagonista” Daniela Santanchè, la ministra del Turismo, con la grave accusa di truffa aggravata allo Stato sui contributi della cassa integrazione Covid ai dipendenti della sua società Visibilia. L’udienza preliminare che avrebbe dovuto affrontare Santanchè era inizialmente prevista per domani, mercoledì 26 marzo. Tale udienza si sarebbe dovuta concludere con la decisione della giudice Gueli sul proscioglimento o sul rinvio giudizio di Santanchè.

Udienza che però, molto probabilmente, salterà. Poiché oggi – il giorno prima – la ministra del Turismo ha deciso di cambiare uno dei suoi due avvocati. Ha infatti sostituito l’ormai ex avvocato Salvatore Sanzo con Salvatore Pino. Ora al fianco del collega Nicoló Pelanda.

Il nuovo avvocato Salvatore Pino – come avviene sempre in questi casi – ha chiesto i termini di legge per avere il tempo di studiare le carte.

Domani quindi è previsto il rinvio dell’udienza. A data da destinarsi.

Ma non è finita qui: la giudice Gueli il 31 marzo – come previsto da tempo e come anzi sinora rimandato con una parziale proroga – cambierà ufficio e passerà da gup a giudice del dibattimento nella 10ª sezione.

A questo punto, saranno due gli scenari:

O Fabio Roia, il presidente del Tribunale di Milano, applicherà la giudice Gueli al procedimento Santanchè per consentirle di definirlo;

O l’udienza preliminare dovrà ricominciare. Davanti al nuovo giudice che prenderà il posto di Gueli.

Fratelli d’Italia: “Se Daniela Santanchè rinviata a giudizio, si dimetterà per difendersi”

Se arrivasse per la ministra del turismo Daniela Santanchè il rinvio a giudizio per la cassa Covid? “Non so se è confermata l’udienza domani, ma cambia poco. Noi riteniamo – come ha detto il ministro stesso quando è venuta in aula – che nel momento in cui ci dovesse essere un rinvio si arriverebbe ad una presa d’atto della necessità di lasciare l’incarico non perché stia governando male il turismo – dove anzi abbiamo dati assolutamente premianti – ma per garantire a lei la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile”. Sono le parole pronunciate da Galeazzo Bignami, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ai microfoni di SkyTg24.

di Filippo Messina