Rodi Garganico, uccidono un’anatra a bastonate

Ci risiamo, purtroppo. Un altro episodio di violenza inutile e ingiustificata su animali indifesi. L’ennesimo. Questa volta, è toccato a un’anatra – già ferita – essere presa di mira da un branco di giovani.

A Rodi Garganico quattro ragazzini, dopo aver trovato un’anatra – già agonizzante – sul ciglio della strada, accovacciata su un marciapiede, l’hanno uccisa prendendola a bastonate. Il tutto registrandosi e condividendo successivamente il filmato in chat sui social network. A denunciare il gravissimo episodio Lndc Animal Protection che ha spiegato come sui social stia girando questo orribile video in cui si vedono i ragazzi ammazzare senza scrupoli e senza alcuna pietà la povera anatra.

“Finiscila, un colpo secco” si sente dire da un giovane all’amico che con il bastone in mano punta l’anatra. Gli amici incitano – e se la ridono (chissà cosa trovino di tanto divertente) – il ragazzo a colpire bene il povero animale indifeso.

E ancora: “quell’uccello è vivo”. A seguire, tra le risate, l’incoraggiamento al ragazzo con il bastone a “uccidere e finire” l’anatra dandogli “una botta secca in testa, per forza tanto muore”.

Poi, i forti e decisi colpi in testa alla povera anatra, che muore poco dopo.

Non è passato neanche un mese da quando vi abbiamo raccontato della povera capretta uccisa a calci durante una festa di compleanno ad Anagni e delle mucche macellate e infilzate con una freccia a Roma. E questi sono solo gli ultimi casi di una triste e lunga serie di episodi che vedono animali maltrattati e ammazzati in malo modo.

Riguardo l’episodio relativo all’anatra, “Purtroppo non è facile risalire all’identità dei ragazzi, perché non si vedono chiaramente in volto e il profilo Instagram è privato, ma LNDC Animal Protection ha subito attivato i propri legali e sporto denuncia contro ignoti nella speranza che la Polizia Postale riesca a identificare quanto meno il proprietario dell’account su cui il video è stato pubblicato” ha scritto Lndc Animal Protection, che ha immediatamente denunciato il terribile episodio.

di Filippo Messina