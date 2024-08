Videogiocare on demand

C’era un tempo in cui i videogiochi si potevano comprare solo nei negozi specializzati. Poi, come successe con le botteghe sostituite negli anni Ottanta dai supermarket, a cavallo del nuovo millennio anche nel mercato dei videogame fecero il loro prepotente ingresso le grandi catene di distribuzione. Ma con l’avvento degli store digitali (inaugurati vent’anni fa da Steam) e il loro decollo grazie alle diffusione della fibra su Internet, lo stesso supporto fisico è andato tramontando fino al punto che nelle ormai rare confezioni dei giochi si trova di frequente solo un codice per scaricarli al posto del classico disco.

E non finisce qui: già da qualche anno è possibile sottoscrivere degli abbonamenti – variabili nelle configurazioni e nel prezzo a seconda della piattaforma hardware e della durata opzionata – tramite i quali avere accesso a nutriti cataloghi di titoli da scaricarsi e giocare gratuitamente, oltre a sconti e ulteriori vantaggi di molteplice tipo. L’evidente risparmio porta sempre più utenti a decidere di aderire a questi servizi, che assumono di conseguenza una rilevanza significativa per le aziende che li propongono (fra queste Sony, Microsoft, Nintendo e pure produttori software come Ubisoft ed Electronic Arts). Il fatto che poi su console sia addirittura necessario sottoscrivere un abbonamento per poter giocare in multiplayer online, rende spesso la scelta abbastanza automatica.

Tra tutti, l’abbonamento più gettonato dal pubblico è il PlayStation Plus di Sony che attualmente annovera una cinquantina di milioni di utenti a livello mondiale. Si inizia dalla versione Essential (da 8,99 euro al mese a 71,99 euro all’anno) che regala 3 titoli mensili, permette il multigiocatore online, l’archiviazione in cloud dei salvataggi e offre contenuti e sconti esclusivi. C’è poi la sottoscrizione Extra (da 13,99 euro al mese a 125,99 euro all’anno) che aggiunge alla precedente un catalogo di circa 400 titoli a rotazione, per arrivare infine all’opzione Premium (da 16,99 euro al mese a 151,99 euro all’anno) che include pure un catalogo con oltre 300 classici della prima PlayStation fino alla PlayStation 3, il catalogo di Ubisoft+ Classics e consente di giocare in streaming via cloud, oltre a offrire una selezione di versioni di prova di prodotti da scaricare in versione completa e utilizzare per un paio d’ore. Come se non bastasse, nel Premium c’è pure il bonus di un centinaio di film del catalogo di Sony Picture da guardarsi gratis.

Se si considera che già l’acquisto di sole 2 novità ad alto budget ammonta a circa 150 euro, la convenienza di rivolgersi a un abbonamento è lampante. E infatti si sta rivelando proprio questo il trend del mercato, fino al punto che aziende come Microsoft nel settore gaming iniziano a puntare molto più su questi servizi piuttosto che sulla produzione di hardware dedicato. In un panorama dove il pubblico di utenti cresce costantemente su base annua (solo in Italia nel 2023 si sono rilevati 13 milioni di videogiocatori, ovvero il 31% della popolazione italiana tra i 6 e i 64 anni) con relativo aumento del giro d’affari (sempre da noi nel 2023 c’è stato un incremento del +5% rispetto all’anno precedente, per un totale di 2,3 miliardi di euro) risulta prevedibile che videogiocare tramite abbonamento giunga nel tempo a divenire popolare come i servizi di streaming video on demand.

