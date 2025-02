Si chiude il sipario su Sanremo 2025

Chiuso il sipario su Sanremo 2025, è tempo di tirare definitivamente le somme di questa edizione. Al di là dei record di ascolti (ieri 73,1% di share – non un dettaglio, a dire il vero), dei ritmi serrati nella conduzione e delle polemiche di rito, concentriamoci sulla musica.

Ha vinto Olly, e in tutta sincerità non possiamo dirci sorpresi (non a caso lo avevamo scritto). Per una serie di ragioni. In primis, se sei in testa a tutte le classifiche di ascolti possibili e immaginabili, qualcosa vorrà pur dire. In secundis, perché il ragazzo, nonostante la giovane età, si è preso il palco con personalità (a tratti debordante). E poi perché è seguito da un team che definire vincente sarebbe riduttivo: basti pensare che la sua manager, Marta Donà, ha portato alla vittoria ben 4 edizioni su 5 degli ultimi Festival. Insomma, i risultati non arrivano per caso.

Girando per le vie di Sanremo in questi giorni, in molti ci avevano indicato proprio il nome di Olly tra i papabili vincitori. E guarda un po’, avevano ragione. Un giovanissimo, per altro, ennesimo segnale di come il Festival ormai non abbia più età.

Chiuso il capitolo vincitore, scendiamo di un gradino e troviamo il secondo grande protagonista di questo Festival: Lucio Corsi. Su di lui ho già scritto tanto, ma sarebbe comunque poco per sottolineare quanto la sua presenza abbia fatto bene alla musica italiana. Il calore del pubblico è stato palpabile, e speriamo sia solo l’inizio di una carriera sempre più vicina al grande pubblico. Se lo merita tutto.

Capitolo esclusi. Diciamolo chiaramente: Giorgia fuori dalla top 5 stride, e non poco. Eppure, qualcuno gli altri dovrà pur averli votati. Altri che, a dire il vero, hanno comunque lasciato il segno in questa edizione. Giorgia, in ogni caso, meritava di più. Forse anche Achille Lauro, altro artista molto amato dalla gente. Su quanto le canzoni dureranno, alle radio e allo streaming l’ardua sentenza.

Qualche considerazione a margine.

La formula vincente di quest’anno, probabilmente, andrà ritoccata nella prossima edizione, soprattutto per quanto riguarda spettacolo e coconduzione. Perché va bene la velocità, vanno bene amici e affini, ma spesso questi momenti hanno finito per spezzare il ritmo.

Sulla musica, ci auguriamo qualche scommessa in più, visto che il pubblico ha premiato le novità. E magari un po’ di rock…

di Federico Arduini