Israele, trovata morta la 12enne fan di Harry Potter

È stata trovata morta, abbracciata alla nonna, Noya Dann, la 12enne – bisognosa di attenzioni speciali – fan di Harry Potter. I corpi delle vittime sono stati rinvenuti nel rifugio di casa loro nel kibbutz di Nir Oz, al confine con Gaza, attaccato da Hamas lo scorso 7 ottobre.

La foto di Noya – che la ritrae vestita come il celebre mago, con in mano un libro della saga e una bacchetta magica – aveva fatto in poche ore il giro del mondo sul web.

Per lei – che si pensava fosse tra gli ostaggi di Hamas – si era mobilitata nei giorni scorsi anche la scrittrice britannica J.K. Rowling, autrice di “Harry Potter”. “Il rapimento dei bambini è un atto spregevole e del tutto ingiustificabile. Per ovvie ragioni, questa foto mi ha colpito”, le sue parole. La scrittrice aveva chiesto la liberazione della ragazza.

Purtroppo oggi le speranze di riuscire a trovarla viva si sono spente.

La lista delle vittime innocenti di azioni spregevoli e brutali, si allunga sempre di più. Dove nessuno – neanche i bambini, come purtroppo già visto in altre occasioni – viene risparmiato.

di Filippo Messina