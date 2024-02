Cori contro Angelina Mango, Geolier: “Basta odio”

“La musica è unione, non divisione. Pensate solo che due ragazzini hanno scritto una pagina di storia della musica italiana”. Le parole di Geolier dopo i cori contro Angelina Mango

Cori contro Angelina Mango: “Basta odio”. Geolier, tornato a Napoli dopo il secondo posto nella 74esima edizione del Festival di Sanremo, pubblica un video in cui difende Angelina Mango, vincitrice del Festival.

Non si fermano le polemiche per la mancata vittoria del rapper napoletano che in finale ha ottenuto il 60% delle preferenze al televoto. Tutto questo sfocia in messaggi e commenti d’odio sui social e non solo, come dimostrano i cori contro Angelina.

“La musica è unione, non divisione. Pensate solo che due ragazzini hanno scritto una pagina di storia della musica italiana” dice Geolier, che aggiunge: “Noi artisti stiamo bene e ci vogliamo bene. Angelina Mango ha vinto, ha meritato di vincere”.

Un bel messaggio. Un altro esempio di correttezza, maturità, buonsenso e lealtà da parte del 23enne napoletano che mette a tacere cori – assolutamente inutili – e critiche.

Chapeau Geolier.

di Filippo Messina