La rivelazione shock di Elton John: “Ho perso la vista”

Una confessione “straziante”: così hanno definito i media – secondo quanto riporta la stampa internazionale – le parole di Elton John che ha rivelato di aver perso la vista.

Un’ammissione fatta dal celebre cantante, compositore e pianista britannico sul palco del Dominion Theatre di Londra durante una rappresentazione di gala del nuovo musical “Il diavolo veste Prada” di cui sir Elton John ha scritto le musiche.

“Come alcuni di voi sapranno, ho avuto dei problemi e ora ho perso la vista” ha dichiarato la leggenda 77enne della musica. “Non ho potuto assistere allo spettacolo ma mi sono divertito” ha aggiunto Elton John ringraziando il marito David Furnish che ha definito “la sua roccia”.

L’autore di celebri canzoni come I’m Still Standing, Crocodile Rock e Rocket Man lo scorso settembre aveva spiegato di essere rimasto con una “visione limitata” in un occhio a causa di una “grave” infezione. “Durante l’estate – aveva raccontato Elton John – ho avuto a che fare con una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato con una visione limitata in un occhio”.

Purtroppo, c’è stato poi un ulteriore peggioramento. Ma il celebre artista continua a restare positivo: “Mi sento l’uomo più fortunato del mondo e sono orgoglioso del documentario, dei miei figli, dell’atteggiamento che sto avendo verso me stesso e tutto quello che sta succedendo”.

di Filippo Messina