“Muschio Selvaggio” è di Luis Sal, non di Fedez. La clausola della “roulette russa”

“Il tribunale di Milano decide su ‘Muschio Selvaggio’: è di Luis Sal”. Continua la battaglia legale – e social – tra Fedez e l’ex socio Luis Sal. L’immediata risposta del rapper

Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”: il “tormentone” social dello youtuber Luis Sal, ex socio di si è trasformato in realtà. In quel video virale Luis annunciava al pubblico di doversi difendere dalle accuse mosse nei suoi confronti dai legali di Fedez. E così è stato. ”:, ex socio di Fedez nel famoso podcast “Muschio Selvaggio ” – in risposta al rapper dopo la lite avvenuta a giugno 2023 –. In quel video virale Luis annunciava al pubblico di doversi difendere dalle accuse mosse nei suoi confronti dai legali di

Fedez e Luis Sal – lo ricordiamo – possedevano il 50% della società. “Il tribunale di Milano decide su ‘Muschio Selvaggio’: è di Luis Sal. La giudice Amina Simonetti, con ordinanza del 23 febbraio, ha difatti integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di ‘Doom srl’ (società gestita dalla madre di Fedez) dalla ‘Muschio Selvaggio srl’, promosso dall’avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della ‘Luisolve srl’ (società di Luis Sal). Il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”, questo quanto scritto in una nota dall’ufficio stampa di Luis Sal.

Secondo l’ufficio stampa di Sal, “Muschio selvaggio” sarebbe quindi di proprietà dell’ex socio di Fedez per un meccanismo denominato “roulette russa”. Luis ha rifiutato la proposta di vendere le quote. La clausola del contratto concede allo youtuber tre opzioni:

Accettare la proposta e, di conseguenza, vendere;

Rilanciare;

Rifiutare (come ha fatto lo youtuber) diventando a sua volta l’acquirente per l’ultima cifra a lui stesso proposta.

Proprio per quest’ultimo motivo, Luis avrebbe ottenuto il diritto di comprare la parte societaria di Fedez.

Non si è fatta attendere la risposta del rapper: “Il tribunale di Milano non ha ‘decretato’ che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Un giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società ‘Muschio Selvaggio srl’ e non nell’interesse di Luis Sal! Di conseguenza non sono stato esautorato da nulla tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda”.

di Filippo Messina