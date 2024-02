Tomaso Trussardi risponde a Chiara Ferragni: “Offensivo dire che non mi conosce”

Tomaso Trussardi non è certo uno che abbiamo visto mai alzare i toni; questa volta deve essersi davvero arrabbiato. La sua risposta all’entourage di Chiara Ferragni

Tomaso Trussardi non è certo uno che abbiamo visto mai alzare i toni. Questa volta deve essersi davvero arrabbiato per pubblicare una storia dove risponde all’entourage di Chiara Ferragni. Che dopo le voci di una liason fra loro aveva tenuto a precisare che i due «Non si conoscono nemmeno» e che si sarebbero incontrati solo una volta 5/6 anni fa.

Trussardi ha tenuto a spiegare che le cose stanno diversamente, che quelle parole le ha trovate “offensive” e che tra loro c’è sempre stato un rapporto di simpatia e stima professionale. E di più, che si conoscono da quando lei era una “bloggherina”, per lo più sconosciuta. E che invece la famiglia Trussardi ha sempre creduto in lei. A corredo diverse foto che di fatto dimostrano come i due si conoscano eccome. L’ultimo sassolino dalla scarpa l’imprenditore se lo toglie scrivendo che forse l’ufficio stampa della Ferragni ha “mangiato troppi panettoni”. E il riferimento sembra diretto in qualche modo ai guai recenti di lei.

di Annalisa Grandi